Влияет на все: какая разница в возрасте идеальна для длительных отношений

Для построения долгосрочного союза мужчина должен быть старше.

Большая разница в возрасте между партнерами всегда влияет на качество отношений. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал врач-психотерапевт, сексолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Алексей Вилков.

«Каких-то четких рекомендаций в этом вопросе нет, но считается, что, если возраст отличается не более чем на пять лет, это пример идеальной разницы в возрасте для длительных отношений», — отметил эксперт.

По словам специалиста, когда разница в возрасте не превышает пяти лет, у пары будет намного больше точек соприкосновения в плане ценностей, установок и жизненного опыта. Также Вилков считает, что для построения длительных отношений мужчина должен быть немного старше женщины.

Слишком большая разница в возрасте, по мнению сексолога, влияет на качество отношений. Это обусловлено тем, что более ярко проявляются расхождения в жизненных позициях и представлениях о семейных ценностях. Кроме того, разница в возрасте может сказаться на сексуальных отношениях, что в дальнейшем может привести к конфликтам или вовсе к расставанию.

«У мужчины в более позднем возрасте, например, после 45, более сниженное либидо, а женщина в возрасте 30 лет как раз имеет пик в плане половой потребности. Это может вызвать дисгармонию в паре, если разница в половой потребности отличается», — объяснил врач.

Однако Вилков добавил, что исключения бывают везде, и может быть такое, что разница в возрасте никак не мешает строить гармоничные отношения.

