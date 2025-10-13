Недетская болезнь: в нескольких регионах РФ наблюдаются вспышки ветрянки

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Лисковец; 5-tv.ru

На Ямале и в Башкирии отмечается почти двукратный рост заболеваемости.

Вспышка ветряной оспы наблюдается сразу в нескольких российских регионах. Самые пугающие цифры — на Ямале. С начала года заболеваемость там выросла почти на 70%. Причиной этого мог стать дефицит вакцины, которая помогает предотвратить распространение вируса. Родители жалуются, что не могут привить детей даже в частных клиниках. Почему так происходит и есть ли решение проблемы? Выяснил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Ветряную оспу разносит по всей России: с юга на север и с запада на восток. На Ямале и в Башкирии почти двукратный рост заболеваемости. От Татарстана до Сахалина превышены сезонные показатели.

На вопрос «кто виноват?» традиционно дают разные ответы.

Одна из версий — нехватка вакцин. Чтобы укрепить иммунитет, от ветрянки ставят прививки. Но все они — западного производства. А поскольку с Европой у нас уже давно гибридная война, на рынке сейчас дефицит. И в некоторых регионах вакцину попросту не достать.

«Спрос предложение очень сильно превышает. И собственно, мы дефицит и получаем. Вакцины в национальном календаре никогда не было, потому что вакцина на территории нашей страны не производится», — рассказал директор автономной некоммерческой организации «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова.

Стоп, скажете вы, но это же просто ветрянка. В общем, да, самая распространенная болезнь на планете. Она стала уже неотъемлемой частью нашей жизни. И тут ведь все рецепты давно известны: зеленка да жаропонижающее. Какие там еще вакцины? Вот Ольга заболела ветрянкой в 50, отсиделась дома и вроде ничего.

«Я пошла в аптеку, фармацевта спросила непосредственно по моему карману препараты, и угасающе все это стало проходить, буквально четыре дня, без всякой прививки», — рассказала Ольга Леонович.

Но на деле не все так просто. Переболеть ветрянкой лучше в детстве. Иначе во взрослом возрасте можно получить серьезное осложнение в виде опоясывающего лишая — это герпес, который живет в нервных клетках и больно бьет по иммунитету.

От опоясывающего герпеса даже умирают — 40 случаев на 250 тысяч, но все же. Чтобы предотвратить такие тяжелые последствия, вакцина и нужна.

«Раньше у людей не было возможности предотвратить заражение ветрянкой, а значит, и вероятность развития опоясывающего лишая. Типичных ветряночных симптомов у вакцинированных не возникает. Зато возникает иммунитет», — рассказала молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Но ведь вакцин не хватает. На второй традиционный русский вопрос «что делать?» ответ уже практически нашли. Совместно с Южной Кореей наши компании разработали новую вакцину от ветряной оспы. Сейчас начинаются клинические испытания. Если пройдут успешно, через полтора-два года она будет на рынке. Ученые обещают приятный бонус: у привитых меньше шансов заболеть Альцгеймером.

