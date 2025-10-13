Инфоцыган Дмитрий Портнягин может получить пять лет заключения

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Такой же срок грозит супруге блогера.

За отмывание денег на пять лет может отправиться за решетку инфоцыган Дмитрий Портнягин. Такой срок для бизнес-коуча, больше известного в сети как Трансформатор, запросило обвинение. Аналогичный срок грозит и его жене.

Ранее пару также обвиняли в неуплате налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей. Свое состояние они сколотили на курсах и тренингах, которые продавали, показывая свою роскошную жизнь: элитные автомобили, люксовую одежду и драгоценности.

На допросе блогер признался: пользовался известной схемой дробления бизнеса, разделив его между собой, женой и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Елена Блиновская может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО).

3 марта суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов и неправомерном обороте средств платежей. По информации следствия, она отмыла свыше 587 миллионов рублей, которые впоследствии были взысканы в доход государства.

