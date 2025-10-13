Могли сбежать? Знакомая пропавших Усольцевых рассказала об отношениях в семье

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

Родители с пятилетней дочерью отправилась в поход к горе Буратинка еще 28 сентября и с тех пор не выходили на связь.

Пропавшая семья Усольцевых не могла совершить побег из-за каких-либо проблем. Об этом рассказала знакомая семьи, Александра, в беседе с aif.ru.

«У них была осознанная семья, как сейчас модно говорить. Если бы даже у них, условно, появился какой-то кредит, для них это бы не было поводом для побега. Они были грамотные, интеллигентные люди, все проблемы они решали общением друг с другом», — утверждает Александра.

По ее словам, Ирина Усольцева очень любила своего мужа и детей. Отношения в их семье строились на уважении, и все недосказанности сразу обсуждались.

Семью Усольцевых круглосуточно искали четыре сотни спасателей, курсантов и добровольцев. Помимо этого, к операции присоединились 17 альпинистов со снаряжением, кинологи с собаками, использовались квадрокоптеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поиски семьи Усольцевых под Красноярском завершились. Теперь искать супругов и их пятилетнюю дочь будут только профессионалы.

