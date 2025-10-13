«Я была одна»: Ирина Круг откровенно рассказала о жизни после смерти супруга

Ирина Круг: после смерти мужа я вставала на ноги полностью сама

Вдова шансонье призналась, что после трагической утраты осталась без поддержки.

Вдова музыканта Михаила Круга Ирина рассказала в интервью на YouTube о том, как ей пришлось самостоятельно восстанавливаться после смерти мужа. Женщина отметила, что несмотря на присутствие многих людей на похоронах, реальной помощи после потери супруга она не получила — ни моральной, ни финансовой.

По словам Ирины, единственной близкой, кто оказался рядом в трудный период, стала жена вора в законе Саши «Севера» — Галина Северова.

«Я вставала на ноги полностью сама. Я была одна. У меня были дети и… Сейчас я смотрю, прошло 23 года, и думаю: „Как я вообще все это сделала?“ Были, конечно, (шок и разочарование. — Прим. ред.). Я плакала», — призналась вдова Круга.

Она также вспомнила, что ей приходилось справляться с бытовыми и финансовыми трудностями самостоятельно, воспитывая детей без посторонней помощи. Сейчас она оценивает свой путь как тяжелый, но полный преодоления.

В июле этого года стало известно, что младший сын Михаила Круга, Александр, вступился за маму в драке и получил травму ноги.

