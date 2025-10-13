Умер известный рок-музыкант Томми Прайс

Фото: Facebook*/Thommy-Price

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он прославился работой с Joan Jett and the Blackhearts и другими исполнителями.

Рок-музыкант Томми Прайс умер 10 октября в возрасте 68 лет, причина его смерти не раскрывается. Об этом сообщает издание NME, публикуя некролог, составленный женой музыканта.

В некрологе подчеркивается, что Прайс с раннего детства увлекался музыкой, пел и играл на ударных инструментах и гитаре. Он родился и вырос в Бруклине, Нью-Йорк, и уже в 16 лет начал музыкальную карьеру, выступая в составе группы Scandal. Коллектив записал пластинку под названием Warrior, после чего Прайс продолжил сотрудничество с рядом известных артистов.

После ухода из Scandal музыкант работал с Билли Айдолом, а в 1986 году присоединился к Joan Jett and the Blackhearts, где участвовал в гастрольных турах. Кроме того, Прайс активно сотрудничал с Psychedelic Furs, Дебби Харри и Энрике Иглесиасом, выступая в качестве гастрольного музыканта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ