Хотела съесть? Жена вылила на мужа горячее масло и приправила его чили

В Дели 28-летний Динеш Кумар оказался в больнице с серьезными ожогами после того, как его жена Садхна вылила на него горячее масло и посыпала раны красным перцем чили. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел ночью в их доме в районе Мадангир, когда все члены семьи, включая дочь супругов, спали. По словам Кумара, он проснулся от того, что жена стояла над ним с емкостью горячего масла и угрожала.

«Если ты закричишь, я вылью на тебя много масла», — сказала женщина.

До того, как мужчина успел подняться или позвать на помощь, Садхна вылила на него масло и посыпала сверху молотым перцем чили.

Крики мужчины услышали соседи. После вмешательства домовладельца Кумара срочно госпитализировали. Из-за тяжести травм пострадавшего перевели в больницу Сафдарджунг для дальнейшего лечения, где его ожоги квалифицировали как опасные для жизни.

Полиция Дели зарегистрировала инцидент на основании заявления Кумара и предварительных доказательств. На данный момент Садхна не арестована, расследование продолжается.

По информации местных изданий, у пары ранее возникали конфликты в браке, который длится восемь лет, и они уже обращались в правоохранительные органы.

