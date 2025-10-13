Дилер на пенсии: полиция задержала пожилого петербуржца с мефедроном

Фото, видео: © РИА Новости/ ФСБ РФ; 5-tv.ru

Наркосбытчиком оказался 72-летний мужчина.

Крупную партию наркотика накрыли в Петербурге. Тайники, где было полтора килограмма сильнодействующего вещества, оборудовали в двух гаражах. Товар там же расфасовывали, чтобы сделать закладки. Что интересно, наркосбытчиком оказался 72-летний житель Северной столицы.

Экспертиза установила, что это был наркотик синтетического происхождения. Он быстро вызывает зависимость и разрушает организм. Пенсионера заключили под стражу. Полиция выясняет, где он собирался сбыть запрещенные вещества.

В последние годы резко возросло употребление запрещенных веществ британцами среднего и старшего возраста. Эксперты предупреждают о росте числа случаев деменции, вызванной приемом наркотиков, которые также могут нанести непоправимый вред сердцу, артериям, желудку, зубам, коже.

