Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа

За время последнего конфликта в этой части Палестины погибли около 65 тысяч человек.

Освобожденных заложников встречали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Американский лидер прибыл в регион, чтобы отметить свое участие в урегулировании ситуации.

Сегодня же, в Египте, состоится встреча, итогом которой может стать долговременный мир в регионе. На карте — судьба палестинского анклава, практически стертого с лица Земли. Корреспондент «Известий» Александр Якименко о том, что о соглашении известно к этому часу.

Именно под предлогом их освобождения Израиль начал в секторе Газа одну из самых жестоких войн в современной истории. Последние двадцать человек, остававшихся заложниками в катакомбах ХАМАС, сегодня возвращаются на родину. За процессом через экраны наблюдают родственники.

Впервые за два года Эйнав видит собственного сына. Главное для нее сейчас было убедиться, что он жив.

Но уже через несколько часов будет и долгожданная очная встреча. Правда, перед этим заложникам предстоит пройти через политическое шоу: в Израиле их встретит лично премьер Нетаньяху. Вместе с президентом США Трампом. Последний вообще всячески пытается подчеркнуть свою якобы ключевую роль в завершении войны. Он единственный из лидеров других стран прилетел в Тель-Авив, чтобы участвовать в церемонии.

И сейчас по эту сторону войны никто уже не говорит, во что Израиль превратил саму Газу. Погибли около 65 тысяч мирных жителей. Почти все здания там разрушены или повреждены, целых практически не осталось. Дональд Трамп при этом предлагает весьма радикальное решение, которое для палестинцев звучит как издевательство.

«Нужно просто избавиться от этих руин, которые могут обрушиться еще сильнее в любой момент», — заявил президент США Дональд Трамп.

Впрочем, сейчас местным жителям приходится решать еще более насущные проблемы, чем наличие крова. Еды в регионе все еще катастрофически не хватает. Гуманитарные конвои Израиль пускает через границу редко, а когда пускает, это превращается в настоящий хаос: коробки и пакеты с мукой жители, кто успевает, сбрасывают с грузовиков прямо на ходу. Едва ли не половина муки и других товаров в результате оказывается на земле.

«Посмотрите на этот хаос! Еду кидают на землю. Это просто несправедливо. Почему с нами так поступают? Почему нельзя все организовать нормально?» — задается вопросом житель Газы Мохаммед.

Но организовывать процесс пока никто не спешит. Местных властей, которые могли бы отвечать за распределение питания, в Газе теперь нет. Активисты ХАМАС все еще контролируют часть региона, но предпочитают не показываться публично, чтобы не провоцировать израильтян на новую военную операцию. Местные жители в результате оказались предоставлены сами себе и все еще остаются на грани жизни и смерти.

Решить их проблему как будто пытаются европейские лидеры: они сегодня же устроили собственный саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Обсуждают тот самый документ, который Трамп и Нетаньяху подписали еще две недели назад. Его изучают и в российском МИД, и пришли к выводу, что в тексте отсутствуют многие ключевые пункты, которые необходимы для того, чтобы установить реальный прочный мир на Ближнем Востоке

«Долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решения ООН о создании Палестинского государства. Мы обратили внимание, что в мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Жителям Сектора Газа сейчас остается радоваться каждой секунде без обстрелов и авианалетов. Они тоже ждут возвращения своих родственников: их должны с минуты на минуту выпустить из израильских тюрем.

