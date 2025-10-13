Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В регионе уже выпал первый снег, температура опустилась ниже нуля.

Прокуратура взяла под контроль ситуацию в Хабаровском крае, там целый поселок остался без отопления.

В регионе уже выпал первый снег, температура воздуха опустилась до минусовых значений. Однако тепло в Высокогорном так и не дали. Школьников отправили на удаленку. Закрыли детские сады. Все из-за сгоревшей котельной, которую вовремя не отремонтировали.

Зима пришла и в Башкирию, улицы замело снегом. На трассах гололед: скопились огромные пробки, некоторые участки перекрыты.

В Челябинской области по прогнозам синоптиков снегопад будет идти еще как минимум сутки. Автомобилистов предупредили о возможных заносах на дорогах.

Первые зимние осадки пошли и в Тульской, и Московской областях. Однако пока в регионе тепло, и снег скоро должен растаять.

Ранее 5-tv.ru писал, что дожди, местами с мокрым снегом, также прошли в Москве. Метеостанция ВДНХ отметила осадки в девять миллиметров, пять миллиметров зафиксировали в Строгино и до 13 миллиметров — в Бутово.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.