Чувствуют себя жертвами? Какие черты характера есть у серийных убийц

Судебный психолог Пол Маллен, который побеседовал с десятью самыми известными серийными убийцами, заявил, что всех их объединяет ключевая черта — глубокая, неутихающая обида на весь мир. Его слова передает Mirror.

Профессор Маллен анализировал поведение серийных убийц-одиночек, включая Мартина Брайанта — убийцу из Порт-Артура, унесшего жизни 35 человек, и Томаса Гамильтона, устроившего резню в школе Данблейн.

«Общей психологической чертой этих людей является сильная обида, направленная на мир в целом. Обида — это не просто гнев. Это постоянное возвращение к прошлым унижениям и пережитым обидам, на которые человек не смог ответить из-за страха или бессилия», — рассказал Маллен.

По его словам, большинство серийных убийц — замкнутые люди, которые чувствуют себя жертвами и винят окружающих в своих жизненных неудачах. Многие из них увлечены оружием и склонны к радикальным взглядам на мир.

При этом психолог подчеркнул, что жестокое обращение в детстве не всегда является причиной серийных убийств.

«Как правило, это белые мужчины из семей среднего класса, часто с высоким интеллектом. Они сильно отличаются от большинства насильственных преступников», — поделился эксперт.

Маллен представил свои наблюдения в новой книге «Неистовый бег», где подробно исследует сознание серийных убийц и рассказывает, как распознавать тревожные сигналы до того, как они превращаются в трагедию.

Эксперт также ответил на вопрос: не страшно ли ему находиться рядом с людьми, совершившими чудовищные преступления.

«Когда вы сидите напротив человека, у которого больше нет ни пистолета, ни ножа, вы видите не монстра, а напуганного человека, который прячется за бравадой. Ему можно помочь, а не бояться», — сказал профессор.

