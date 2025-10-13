Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Также подразделения группировки войск «Центр» зашли в восточные районы населенного пункта Димитров в ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах.

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Московское в ДНР, а также населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства.

Также в Минобороне сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» зашли в восточные районы населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и развивают наступление в его жилых кварталах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

