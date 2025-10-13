С начала 2025 года из России выдворили 35 тысяч мигрантов
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Иностранцы покинули страну после введения системы контроля.
С 5 февраля 2025 года, после запуска реестра контролируемых лиц, из России выдворили около 35 тысяч иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, на 1 сентября в базе данных реестра числилось 770 тысяч человек, из которых треть составляют женщины и дети.
Политик напомнил, что иностранцы, не легализовавшие свое нахождение в России, обязаны самостоятельно покинуть страну, указав дату и маршрут выезда. В противном случае им грозит депортация, штраф и запрет на въезд сроком до пяти лет.
Кроме того, с 11 октября вступили в силу новые ограничения: нелегальным мигрантам запрещено заключать и расторгать браки, устраивать детей в детские сады и школы, получать водительские удостоверения и открывать банковские счета.
Ранее Володин отмечал, что трудовые мигранты должны приезжать в Россию исключительно для работы, без семей, поскольку присутствие женщин и детей требует дополнительных условий проживания.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.