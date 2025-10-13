В Петербурге подросток выпал из окна после ссоры с матерью из-за компьютера

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прохожие обнаружили мальчика лежащим на тротуаре.

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник выпал из окна жилого дома на Комендантском проспекте. Об этом сообщает «Фонтанка». Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии в детскую больницу имени Филатова.

По данным издания, мальчика обнаружили прохожие, которые сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие на место врачи оказали первую помощь и доставили пострадавшего в медучреждение.

Как выяснили сотрудники полиции, незадолго до происшествия между школьником и его матерью произошел конфликт. Женщина выключила сыну компьютер, после чего он, по предварительным данным, выпал из окна.

Известно, что подросток воспитывается в неполной семье и имеет двух младших сестер.

Ранее в Челябинске на улице Университетская Набережная произошла трагедия — женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 15 этаже. Об этом сообщает телеканал 74.ru. По словам очевидцев, она сначала ударилась о припаркованный автомобиль, а затем упала на тротуар.

Все случилось рядом с детской площадкой. За несколько секунд до происшествия по тротуару проезжал ребенок на самокате. На опубликованных кадрах видно, что кузов машины получил сильные повреждения от удара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.