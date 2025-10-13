Мосгорсуд сократил срок заключения Елены Блиновской

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

«Королева марафонов» проведет в колонии четыре с половиной года вместо пяти лет.

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Елене Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Коллегия судей отклонила апелляционные жалобы защиты и подтвердила решение Савеловского суда, вынесенное в марте этого года.

В результате рассмотрения дела срок наказания Блиновской сокращен на полгода — до четырех лет и шести месяцев колонии общего режима. В удовлетворении прошения об отсрочке исполнения приговора суд отказал.

На заседании адвокаты Блиновской настаивали на отмене решения о конфискации имущества и освобождении блогера из-под стражи. По словам адвоката Наталии Сальниковой, Елена «получает множество писем благодарности» за свою психологическую деятельность.

Сама Блиновская просила суд учесть смягчающие обстоятельства: наличие четырех детей, явку с повинной и возмещение ущерба, а также отсрочить наказание до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Коллегия судей сочла эти доводы недостаточными.

Защита также удивилась тому, что конфискация имущества распространилась и на супруга блогера, Алексея, хотя в отношении него уголовное дело не рассматривалось.

Помимо срока заключения, за Блиновской сохраняются штраф в размере 950 тысяч рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на четыре года.

Ранее, 3 марта, суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, она отмыла более 587 миллионов рублей, которые впоследствии были взысканы в доход государства.

«Королева марафонов» была задержана в апреле 2023 года.

