Лавров: план Трампа по Газе лучший на сегодняшний день

Фото, видео: Reuters/Mahmoud Issa; 5-tv.ru

Разрешить Палестино-Израильский конфликт попытаются лидеры более 20 стран на саммите в Египте.

План президента США Дональда Трампа — это лучшее, что сегодня есть на столе переговоров по Газе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами арабских стран.

«Договоренности, которые активно продвигали и наши египетские друзья, Катар, президент Трамп, безусловно, выдвинул свой план. Который мы не раз оценивали, как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается», — заметил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что главное — это остановить кровопролитие и решить тяжелейшие гуманитарные проблемы данного региона.

Глава МИД РФ пожелал успеха саммиту по Палестино-Израильскому конфликту, проходящему в Египте. Кроме того, Лавров выразил надежду, что все достигнутые договоренности будут выполнены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участники конфликта не примут участие в переговорах в Египте. Позицию ХАМАС донесут посредники, а Израиль вообще отказался от этой встречи с лидерами более 20 стран.

