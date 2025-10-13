Пришлось усыпить: незнакомец напал на двух собак в парке

Mirror: незнакомец напал на двух собак в австралийском парке

Фото: www.globallookpress.com/ Ye Myo Khant

Инцидент произошел на глазах у хозяев.

Семейная прогулка с питомцами обернулась трагедией для жителей Австралии. Маркус Нортон и его дочь Чевонн выгуливали своих собак в парке города Пинджарра, когда на их глазах неизвестный мужчина напал и ранил питомцев. Об этом сообщает Mirror.

Как рассказал Маркус, все произошло внезапно: их мастиф Чиф и пожилая стаффордширский терьер Молли подошли к незнакомцу и его собаке — и тот внезапно достал нож.

«Он проломил Молли череп, проткнул ей легкое и вонзил нож так глубоко, что рана доходила до спины», — со слезами вспоминает Чевонн.

Семья отвезла питомцев в ветеринарную клинику в Челмфорде. Однако врач Эшли Холгейт сообщила, что травмы Молли оказались слишком тяжелыми. Собаку пришлось усыпить, чтобы прекратить ее страдания.

«Из-за возраста у Молли были и другие проблемы, и операция могла лишь продлить боль», — объяснила ветеринар.

Для семьи потеря стала настоящим ударом.

«Моего питомца, с которым я выросла, больше нет», — сказала Чевонн.

Маркус отметил, что Молли была добродушной и безобидной.

«Наверное, мужчине было страшно — на него побежали две собаки, он запаниковал. Но я же был рядом и говорил, что они не причинят ему вреда, просил просто постоять», — рассказывает хозяин питомцев о произошедшем.

Вторая собака, мастиф Чиф, получила несколько ран, но, по словам отца и дочери, должна полностью восстановиться. Лечение обошлось семье более чем в 5500 долларов (446 тысяч рублей).

«У нас просто нет таких денег. Он должен ответить за то, что сделал», — подчеркнул Маркус.

Полиция Западной Австралии уже начала расследование. Следователи считают, что мужчина использовал для нападения раскладной нож.

