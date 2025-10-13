ФСБ предотвратила теракт в Москве в отношении офицера Минобороны РФ

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

Все подозреваемые задержаны.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Целью преступников был высокопоставленный офицер Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что атаку готовили украинские спецслужбы совместно с боевиками ИГ* из Средней Азии.

В ходе следственных действий силовики задержали четверых человек. Трое из них — граждане России. Последний — мигрант. В ведомстве уточнили, что его зовут Саидакбар Гуломов. Он числится в международном розыске компетентными органами России и Узбекистана.

Гуломов при помощи зарубежных мессенджеров руководил действиями исполнителей теракта. Помимо этого, он передавал своим сообщникам деньги, информацию об объекте покушения и компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.

Преступление злоумышленники планировали совершить в общественном месте. По замыслу украинских кураторов, в ходе теракта должен был погибнуть и сам Гуломов. В ФСБ пояснили, что его готовили к роли смертника.

По данным ведомства, выходец из стран Центральной Азии также причастен к убийству генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Он погиб в конце декабря прошлого года в результате взрыва, который произошел на Рязанском проспекте.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к терроризму.

*— Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ