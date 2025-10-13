Термины «экомех» и «экокожа» могут запретить в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Такие названия используют в маркетинговых целях, вводя покупателей в заблуждение.

«Экомех» и «экокожу» могут запретить в России. Речь, конечно, только о терминах, которые, как утверждают в Минпромторге, вводят покупателей в заблуждение. А производители товаров из синтетических материалов все чаще спекулируют подобными словосочетаниями и используют их в маркетинговых целях. Как новая мера скажется на рынке — выснил корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

С приходом осени полки магазинов начали ломиться от теплых курток и обуви. Среди ярких расцветок и модных фасонов взгляд невольно падает на бирки с названием «экокожа». Экокожа выглядит как натуральная, а прибыли приносит больше.

«На первый взгляд кажется, что разницы между натуральной кожей и ее экоаналогом практически нет. Оба материала гладкие, эластичные, даже пахнут похоже. Но стоит только рассмотреть образцы под микроскопом, картина меняется кардинально», — объяснил корреспондент.

Журналисты сравнили два образца: слева — натуральная кожа, справа — «эко».

«Здесь мы видим с вами пучки коллагеновых волокон, плотно переплетенные между собой, остатки волосяных каналов. Искусственная кожа — видно слои полимерного материала, монолитного, пористого и основа, на которую этот полимер нанесен», — объяснила заведующая отделом технологии и конструирования кожгалантерейных изделий Марина Кузнецова.

Иными словами, один материал создан природой, другой синтезирован человеком. В интернете полно тех, кто говорит, что выкинул деньги на ветер, а точнее, на сумки, куртки и кроссовки из экокожи. Всем им рассказывали, что приставка «эко» в названии товара подразумевает экологичность и экономность.

«Экокожа — это обман клиента. Дешево, но выглядит хорошо. И они берут, не думая, что эта вещь развалится прямо на ногах, пока они дойдут до дома», — заявил мастер кожевенного дела Андрей Симонов.

Сайты известных брендов даже выносят такие товары в отдельную категорию, подчеркивая, что это синтетика. Схитрить чаще всего пытаются перекупщики, которые убеждают покупателя в том, что продукт из экокожи сделан из натуральных материалов, без вреда для природы. Это, по словам экспертов, обычный маркетинговый трюк.

«На маркетплейсах мы видим в качестве материала огромный зоопарк всего на свете. Что написали на бирке, то спокойно переходит в характеристики товара», — отметила маркетолог, член совета Гильдии маркетологов Анастасия Птуха.

Поэтому в Минпромторге и предложили запретить использовать термины вроде «экокожа», «веган-кожа» и «экомех». По задумке, продавцы не смогут использовать такие слова в описаниях товаров, на ценниках и в рекламе. Авторы инициативы утверждают, что подобные приставки вводят покупателей в заблуждение и вместо обещанной качественной сумки или обуви они получают ширпотреб по завышенной цене.

«Человек, когда видит название „экокожа“, в голове чаще всего у него остается что? Кожа! А приставка „эко“ говорит о том, что она, наверное, природная с очень хорошими качествами», — уточнила Марина Кузнецова.

По словам экспертов, количество обуви из натуральной кожи на российском рынке сократилось больше чем на 30%. Клиенты делают выбор в пользу кожзама, видимо, из-за того, что производители синтетики утверждают, что их продукт во многом даже лучше, чем натуральный аналог, потому что не вредит ни животным, ни природе, однако это правда только отчасти.

«Многие материалы, так называемые экоматериалы, являются токсичными в том смысле, что при их производстве выделяются токсичные материалы, вещества, которые поступают в окружающую среду в виде выбросов», — рассказал президент Национальной ассоциации природопользователей, член экспертного совета комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов.

Известно, что мировые свалки завалены синтетикой, которая разлагается десятки лет. Во многих странах уже начали борьбу натурального против искусственного. Так, термин «кожа» для продукции неживотного происхождения запретили использовать в Италии, за нарушение грозит штраф до 20 тысяч евро. Если подобный закон примут в нашей стране, то отечественным перекупщикам придется серьезно раскошелиться.

