Самолет улетел с сильной задержкой.

Пятьдесят пассажиров рейса Махачкала — Санкт-Петербург не смогли вылететь из Дагестана. Самолет захватил с собой только часть путешественников.

Борт сначала задержали, а потом пассажирам сообщили, что полетят не все. В качестве причины назвали технические проблемы. В итоге самолет, который должен был отправиться в 15:40, вылетел спустя три с половиной часа и без половины пассажиров.

«Долго нам не говорили ничего, рейс задерживался. Потом стали объявлять по громкой связи, что по техническим причинам рейс задерживается. Потом вышел представитель и сказал, что это просто предподготовка к полету. А потом вышел и сказал, что 50 человек не полетят. И назвал список. Нас в этом списке не было. Мы довольные дальше продолжали ждать рейс», — рассказала пассажирка Дарья Степанова.

Однако позже пассажирам сказали, что они остаются в аэропорту. Попасть на рейс до Петербурга они смогут только на следующий день.

