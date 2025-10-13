Покупатели вторичного жилья смогут обращаться к застройщикам из-за дефектов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Ранее требовать компенсацию строительных недочетов могли только первые собственники квартир.

Верховный Суд принял важное решение, которое может существенно изменить ситуацию на рынке новостроек. Теперь правопреемники могут на законных основаниях требовать от застройщиков компенсировать строительные дефекты. Причем девелоперы обязаны исправлять недочеты не только для первых собственников квартир, но и для тех, кто приобрел жилье позже. Как это будет работать на практике — выяснил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Прежде чем заселиться в новую квартиру — тщательная проверка качества строительства. В первые же минуты обследования обнаруживаем трещину на стене. Дефект, который требует оперативной работы над ошибками.

Проблемы и с окнами — резинка оказалась загнутой. Зимой жители этой квартиры рискуют замерзнуть. И если первый собственник мог всегда обратиться к застройщику с требованием исправить дефекты, то вот последующие покупатели ранее получали отказ.

Такие недостатки, как, например, с окнами, не всегда возможно выявить сразу. Получается, что скрытые дефекты в новостройках — это лотерея, где проигравший остается один на один со своей проблемой. И главный вопрос — как вторичному собственнику доказать, что это именно строительный дефект.

Семья из Екатеринбурга вот уже два года пытается добиться ремонта от застройщика. Квартиру купили у собственника, который не рассказал о проблемах. И после каждого дождя всю жилую площадь топит. Вода протекает по стенам и через окна.

«Нам, получается, надо ломать стены перегородки, потому что они все мокрые. Надо менять все подоконники, все стены. И я вообще не знаю, как это делать, потому что вся стена, она же насквозь мокрая», — рассказал пострадавший Сергей Лебедев.

Супруги уже провели несколько экспертиз: и независимую, и судебную. Обе доказали, что все проблемы — из-за ошибки в проектировании.

«Когда покупаете квартиру на вторичном рынке, но в новом доме, на котором, по вашему мнению, действует гарантия, всегда нужно запросить договор у первого собственника долевого участия с актом приема-передачи. Чтобы понять, какой у вас гарантийный срок еще для обращения остался», — напомнил юрист Артем Гребец.

Проблема в том, что первые владельцы зачастую не фиксируют выявленные недостатки. В результате новый собственник сталкивается с правовым вакуумом — у него отсутствует документальное подтверждение как самого факта наличия дефекта на момент приемки, так и истории его возникновения.

«Сложности, с которыми могут столкнуться люди, это доказать, что дефекты были выявлены именно в первые пять лет после ввода. Поэтому, конечно, там очень многое зависит от того, насколько качественно тот или иной покупатель, гражданин, вел переписку, фиксировал фото, видео с датами, когда это все было выявлено», — рассказал председатель правления Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Война части жителей этой новостройки с застройщиком длится уже шесть лет. Сразу после заселения потолок протекает и покрывается плесенью. Судиться приходится и первоначальным собственникам. Суд выиграли. Но на этом все. Никаких изменений.

Чтобы разорвать этот порочный круг, Верховный суд принял историческое решение: ответственность застройщика теперь следует за объектом, а не за договором купли-продажи. Механизм защиты прав собственников должен работать как часы: сначала независимая экспертиза ставит браку точный финансовый диагноз. Затем этот «счет» предъявляется застройщику. И если компания отказывается его оплачивать, последнее слово остается за судом, который гарантирует, что справедливость будет восстановлена.

Решение Верховного суда однозначно — прорыв. Но его может обесценить излюбленная схема застройщиков: продажа квартир через фирмы-однодневки, которые активно банкротятся.

«Как только застройщик, который у вас официально прописан в документах в ДДУ, банкротится, вам больше никто ничего не должен. То есть, у вас по документам прописана пять лет гарантия на строительные какие-то дефекты, три года на инженерные системы, и вам уже никто ничего не должен», — отметила координатор движения обманутых дольщиков России Мила Рябова.

Однако обладатели долгожданных квадратных метров надеются, что теперь их права никакие юридические лабиринты строителей не смогут запутать. Главное — зафиксировать все правильно и вовремя.

