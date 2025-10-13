Фото, видео: www.globallookpress.com/Sarsenov Daniiar/Ukraine President; 5-tv.ru

Жизнь одного боевика ВСУ таким образом оценили в один фунт стерлингов.

Западная пресса выяснила, кто был в авангарде эскалации кризиса на Украине. Как пишет The Guardian, экс-премьер Британии Борис Джонсон за взятку лоббировал продолжение конфликта. Он получил миллион фунтов стерлингов в обмен на обещание убедить главу киевского режима Владимира Зеленского продолжить боевые действия.

А вот «спонсором» британского политика оказался акционер завода по производству оружия, чьи роботы и дроны поставляются Киеву. Корреспондент «Известий» Александр Якименко — о схеме наживы, которая погубила сотни тысяч украинцев.

Как дорого стоит жизнь украинца, по мнению британских властей, сумели выяснить журналисты The Guardian. По их оценке, получается всего один фунт стерлингов на человека. За взятку в миллион фунтов бывший премьер Борис Джоносн ездил в Киев уговаривать Зеленского продолжать боевые действия, жертвами которых стали как раз около миллиона боевиков ВСУ, это только по самым скромным оценкам. Дал эту сумму малоизвестный бизнесмен Кристофер Харборн.

«Среди его активов доли как минимум в трех военных предприятиях. Это крупнейший акционер фирмы, которая производит оружие, роботов и беспилотников, которые поставляют британской армии. Именно он сопровождал Джонсона во время одного из визитов в Киев», — говорится в статье The Guardian.

Зачем именно Харборн ездил в Киев, так и осталось тайной. Его встреча с Зеленским проходила в присутствии одного лишь Джонсона, и на расспросы журналистов о содержании того разговора все они отвечать не стали. Впрочем, ответ на это дают цифры: ровно в конце 2023 года доходы компании, которой руководил Харборн, резко пошли вверх. QinetiQ начала поставлять на Украину свои товары: дроны и специальные радиолокационные пушки, якобы очень эффективные, если верить рекламе.

То, что война выгодна производителям оружия на Западе, сейчас очевидно даже практически всем украинцам. Поражает другое: насколько дешево оценили при этом их жизни. Автор расследования Генри Дайер выяснил, что получать такие гонорары за организацию нужных встреч для Джонсона было обычным делом.

«Джонсон публично отрицал, что ему заплатили за организацию встречи. Но имеющаяся у нас информация свидетельствует о том, что ему платили через несколько недель после встречи», — заявил журналист издания Генри Дайер.

Западные лидеры все сильнее показывают, что заинтересованы в том, чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше. Скрывать свои желания получается все хуже: уж слишком много компрометирующих данных выплывает на поверхность со временем. Только на самой Украине в этом году разразились сразу два громких скандала с участием помощников Зеленского. Специалисты уверены, что это еще только вершина айсберга.

«Это большая машина по отмыванию денег. Они оседают в карманах коррумпированных чиновников, в карманах производителей оружия, которые затем перераспределяются и перенаправляются политикам. К сожалению, страдает народ Украины: их экономика разрушена, их страна разрушается, их люди гибнут. А западные страны наживаются на этом», — добавил политолог, подполковник США в отставке Эрл Расмуссен.

Чтобы зарабатывать на Украине, как выяснилось, уже не обязательно быть связанным именно с оружейным лобби. Муж премьера Дании получал сотни тысяч евро гонораров за съемки документального фильма об Украине во время боевых действий. Деньги выделялись из бюджета страны и как раз в графе помощи Киеву, за расширение которой сама премьер активно агитирует все время пребывания у власти.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.