Израиль и ХАМАС не примут участие в переговорах в Египте

Фото, видео: www.globallookpress.com/ SMG; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На так называемый мирный саммит приедут лидеры более чем 20 стран, в том числе Дональд Трамп.

Прямо во время долгожданного освобождения заложников в Тель-Авиве приземлится самолет президента США Дональда Трампа.

В Израиль он полетел, чтобы лично проконтролировать выполнение условий мирного соглашения. И даже заявил, что намерен посетить сектор Газа. Ведь, как он считает, конфликт там закончен.

Впрочем, перед этим глава Белого дома отправится в Египет, где соберутся лидеры более 20 стран на так называемый мирный саммит. Его главная цель — окончательное соглашение по перемирию в Газе. Однако непосредственные участники конфликта к встрече не присоединятся. Позицию ХАМАС донесут посредники, а Израиль вообще отказался от переговоров в Египте.

Ранее 5-tv.ru писал, что первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали ЦАХАЛ в секторе Газа. В ЦАХАЛ добавили, что, когда заложников доставят на территорию страны, то все они пройдут медицинский осмотр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.