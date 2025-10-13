Первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали ЦАХАЛ в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Когда они вернутся домой, то пройдут медицинское обследование.

Семь заложников, освобожденных участниками палестинского движения ХАМАС, были переданы израильской стороне. Обмен состоялся в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Семь вернувшихся заложников только что встретились с военнослужащими ЦАХАЛа <…> в секторе Газа и теперь направляются на территорию Израиля», — уточнили в военном ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что, когда заложников доставят на территорию страны, то все они пройдут медицинский осмотр. Ранее был опубликован список первых освобожденных: Эйтан Мор, Матан Ангрест, Алон Охель, Гали Берма, Зив Берман, Омри Мира и Галь Гильбоа-Далаль.

Согласно мирному договору, подписанному 9 октября сторонами конфликта, ХАМАС освободит 20 заложников. В ответ на это ЦАХАЛ готов выпустить из своих тюрем почти две тысячи заключенных. Среди них — 250 палестинцев, которых приговорили к пожизненному.

Обмен должен состояться 13 октября. За день до этого военные остановили все боевые действия.

