Ученые бьют тревогу: массовая гибель кораллов стала необратимой

Мир вступил в новую климатическую реальность с первой критической точкой невозврата.

Массовое вымирание коралловых рифов в теплых водах планеты стало необратимым процессом, заявляют исследователи, подчеркнув, что мир вступил в новую климатическую реальность с первой критической точкой невозврата. Об этом сообщает sciencexxi.com.

По данным доклада международной команды из 160 ученых 87 институтов, эти экосистемы напрямую влияют на жизнь почти миллиарда человек и сохраняют четверть всех морских видов, и без срочных мер они будут утрачены в привычном виде.

Авторы исследования предупреждают, что глобальное потепление ведет к дальнейшим критическим последствиям: таянию полярных ледяных шапок, коллапсу океанских течений вроде Гольфстрима и сокращению тропических лесов Амазонии.

В докладе отмечается, что запуск «положительных переломных моментов», таких как массовое внедрение зеленых технологий, солнечной энергетики и электромобилей, может изменить негативную траекторию. На саммите COP30 мировые лидеры призваны к беспрецедентным действиям для стабилизации ситуации.

Эксперты также отмечают, что в некоторых странах уже наблюдается прогресс: солнечная и ветровая энергетика, а также электромобили достигли критической массы на рынке. Активная позиция Бразилии на COP30 направлена на включение этих инициатив в повестку саммита, что может запустить каскад позитивных изменений в различных секторах экономики и экологии.

