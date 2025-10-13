Турист вернулся домой с Бали без сердца

Тело погибшего австралийского туриста вернули с Бали в Австралию без сердца

В мае он был обнаружен мертвым в бассейне на частной вилле.

Тело 23-летнего австралийского туриста Байрона Хэддоу, который скончался на Бали в мае 2025 года, было отправлено в Австралию без сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае Хэддоу был обнаружен бездыханным в бассейне на частной вилле. Первоначально власти называли причиной смерти утопление, однако позднее анализ показал наличие в организме алкоголя и антидепрессанта. Ошибка при вскрытии привела к тому, что тело репатриировали через четыре недели уже без сердца. Семье пришлось дополнительно заплатить 700 долларов за безопасную доставку сердца.

Подобные случаи уже происходили с другими австралийцами. Брат Криса Йейтса рассказал, что его родственник, умерший на Бали в 2023 году, вернулся в Австралию «без сердца, печени, почек и желудка», при этом ведя здоровый образ жизни и не имея хронических болезней.

Коронеры отметили, что на телах обоих мужчин были ссадины и синяки, а также несколько опухолей и шишек, что позволило установить параллели между случаями.

Скандальные события вновь вызывают вопросы к индонезийским медицинским и судебным службам по части вскрытия и транспортировки тел иностранных граждан, а семьи туристов вынуждены самостоятельно решать финансовые и организационные проблемы при репатриации.

