«Исторический момент»: обстановка в Тель-Авиве перед прибытием Трампа

Из-за прибытия Трампа Израиль в Тель-Авиве перекрыли главную дорогу
В аэропорту Тель-Авива ожидают прибытие президента США Дональда Трампа. Об обстановке в воздушной гавани Бен-Гурион рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.
«Израиль ожидает пребывания президента Америки Дональда Трампа тут, в международном аэропорту Бен-Гурин около города Тель-Авива. <…> СМИ со всего мира тут присутствуют, они будут освещать этот исторический момент», — отметил он.
Кулюхин уточнил, что ради прибытия такого важного гостя с самого утра была перекрыта одна из главных дорог Тель-Авива, которая ведет в Иерусалим. А также, несмотря на праздничные дни в стране и большую нагрузку в аэропорту, в Бен-Гурине освободили терминал № 1: часть рейсов были перенесены, а часть отменили. Именно в этом терминале приземлится самолет Трампа.
Встречать главу США будут президент и премьер-министр Израиля Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху.
Американский лидер выступит в израильском парламенте Кнессете. Визит Трампа будет коротким: около четырех часов. Затем он вылетит в Египет, там у него запланирован ряд встреч с главами европейских и арабских стран. На повестке этих переговоров будет дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.
