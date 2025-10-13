Около двух тысяч палестинских заключенных готовы покинуть тюрьмы Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

Большинство из них доставят в медицинский комплекс «Ан-Насер».

Все 1966 палестинских заключенных готовы покинуть израильские тюрьмы. Они должны быть освобождены 13 октября в рамках договора, который заключили власти Израиля и движение ХАМАС на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters.

В статье говорится, что 1716 освобожденных будут доставлены в медицинский комплекс «Ан-Насер». Он находится на юге палестинского анклава. Остальных направят в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан и за пределы Израиля.

Стороны конфликта уже начали обмениваться заложниками. Представители ХАМАС передали Красному Кресту семь человек. Они находились в заключении около двух лет. Всего палестинцы должны освободить 20 человек. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин.

В свою очередь, Израиль отпустит около двух тысяч жителей Палестины. В их числе 250 осужденных на пожизненный срок. Многие из заключенных были арестованы после начавшейся на Ближнем Востоке войны.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в Газе. Чтобы урегулировать конфликт Израиля и Палестины, американский лидер лично отправился в Тель-Авив.

