Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Накануне он отмечал День специалистов логистического обеспечения.

Командир ВСУ проспал контратаку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Контратаку ВСУ в районе Кондратовки на сумском направлении должен был поддержать 225-й отдельный штурмовой полк. Но он не принимал участие в этих боевых действиях.

«Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования Дня специалистов логистического обеспечения ВСУ», — уточнил источник.

В конце дня потеря нашлась. Оказалось, что Ширяев спал в одном из заброшенных строений в районе дислокации штаба полка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ уничтожили группу своих боевиков за попытку сдаться в плен. Известно как минимум о шести погибших в результате атаки украинских беспилотников.

До этого сообщалось, что группа боевиков ВСУ вышла на связь с ВС России и попросила взять их в плен. Причиной для такого решения стало отсутствие поставок провизии. Они несколько дней тщетно запрашивали воду и еду у своего командования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.