Первую группу освобожденных ХАМАС заложников передали Красному Кресту в Газе

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все заложники передвигаются самостоятельно.

Первая группа из семи освобожденных израильских заложников передана Красному Кресту в секторе Газа. Об этом сообщил Channel 9.

Уточняется, что все заключенные передвигаются самостоятельно. Также ЦАХАЛ опубликовал имена освобожденных: Эйтан Мор, Матан Ангрест, Алон Охель, Гали Берма, Зив Берман, Омри Мира и Галь Гильбоа-Далаль.

На прошлой неделе, 9 октября, власти Израиля и Палестины заключили мирное соглашение. В урегулировании конфликта принял участие президент США Дональд Трамп. Согласно документу, стороны конфликта должны прекратить огонь и обменяться заключенными.

Известно, что в рамках договоренностей палестинское движение ХАМАС освободит 20 заложников. Среди них есть уроженец Донбасса Максим Харкин. Израиль, в свою очередь, должен освободить 250 заключенных, которых ранее приговорили к пожизненному сроку.

Также ЦАХАЛ заявил, что освободит 1,7 тысячи жителей Газы. Стороны конфликта должны обменяться заложниками 13 октября. Днем ранее военные прекратили все боевые действия. По словам Трампа, этот момент был «действительно особенным».

Ранее 5-tv.ru расссказывал, насколько прочны гарантии безопасности по Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.