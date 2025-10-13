«Качай-качай-качай»: Федор Емельяненко рассказал о своей физической форме

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Спортсмену в прошлом году делали сложную операцию на плече.

Чтобы восстановиться после сложной операции на плече, Федору Емельяненко — четырехкратному чемпиону мира по ММА и боевому самбо, мастеру спорта международного класса по дзюдо, пришлось поменять программу тренировок. Об этом он сообщил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Год назад сделал операцию на плече, сейчас практически каждый день прорабатываю плечи. Слава богу, восстановился, все отлично, спасибо людям, которые поучаствовали в этом», — отметил спортсмен.

Он объяснил, что проблемы со здоровьем не были результатом какой-либо травмы. Они накопились за годы его карьеры.

«Она накопилась. Врач мне делал операцию и сказал, что она была три в одной. Нарост, артроз, губа разорванная. Мне все это переделали, перекрепили. Слава богу, у меня был замечательный врач, сделал мое плечо, и сейчас чувствую себя хорошо», — заверил Емельяненко.

Он добавил, что кроме плеч уделяет внимание на тренировках и другим частям тела, например, работает с тренажерами и со скакалкой. Кроме того, он занимается с чемпионом СССР по боксу и мастером спорта международной категории Игорем Буниным, который советует ему раскачивать корпус из стороны в сторону. Благодаря такому виду физической нагрузки Емельяненко похудел на несколько килограммов.

