Трамп превратил в ад жизнь 37 помилованных Байденом осужденных

Президент США сделал это уже через несколько часов после своего возвращения в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп распорядился перевести 37 заключенных, которым экс-глава Белого дома Джо Байден заменил смертную казнь на пожизненное заключение, в тюрьму особо строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что Байден в конце своего срока подписал указ о замене смертных приговоров 37 осужденным за тяжкие преступления, включая убийства, на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Трамп, комментируя этот шаг, заявил, что «жестокие преступники, убивавшие, насиловавшие и грабившие, как никто другой, должны катиться в ад».

По данным WSJ, уже через несколько часов после возвращения в Белый дом Трамп распорядился «превратить их пожизненное заключение по сути в ад». Большинство из этих осужденных не были переведены в обычные тюрьмы, а отправлены в исправительное учреждение во Флоренсе, известное как одно из самых суровых в стране. Там заключенные проводят по 23 часа в сутки в одиночных камерах.

Издание сообщает, что вопрос ужесточения условий содержания обсуждался на встрече генерального прокурора США Пэм Бонди с родственниками жертв преступлений. По словам чиновников, они настаивали, чтобы условия в тюрьме стали еще более строгими. Один из участников встречи, Аарон Рейц, выразил недовольство тем, что в камерах есть окна и подается «слишком хорошая еда».

