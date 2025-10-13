Уплывшего в море на катере жителя Владивостока не могут найти неделю

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На данный момент поиски мужчины ведутся только силами семьи.

Житель Владивостока Андрей Варченко пропал 7 октября, после того как вышел в море на катере. Мужчина планировал порыбачить. Об этом 5-tv.ru рассказала жена пропавшего Ирина.

41-летний Андрей часто выходил в море. Это, как пояснила Ирина, его успокаивало. В этот раз мужчина отправился порыбачить на катере фирмы Yamaha. На судне не было бортовой надписи. У катера два мотора, которые покрыты бордовыми чехлами. При себе у Андрея были гидрокостюмы и спасательные жилеты.

Муж Ирины, по ее словам, никогда не оставался на катере с ночевкой. Поэтому, когда он не вернулся домой, семья сразу забила тревогу. На данный момент поиски Андрея ведутся только силами семьи.

«МЧС отработали положенное по регламенту время. Сказали, будут искать, если мы предоставим какую-то информацию о примерном местоположении. У нас, к сожалению, такой больше нет», — пояснила Ирина.

Она уточнила, что Андрей мог находиться где-то в районе Посьета. Однако об этом они говорили еще неделю назад. О том, где мужчина сейчас, они даже предположить не могут.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Красноярском крае пропала семья Усольцевых. Родители и пятилетняя дочь отправились в поход и перестали выходить на связь 28 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.