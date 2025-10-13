Камчатка в дыму: вулкан Ключевской совершил выброс пепла на высоту семь километров
Исполин угрожает самолетам и жителям поселков.
На Камчатке активизировался вулкан Ключевской. Этим утром исполин выбросил столб пепла на высоту семь километров.
Шлейф от него тянется на юго-запад вглубь региона. В поселках полуострова ждут мощный пеплопад. Жителям рекомендуют плотнее закрывать окна и двери, а на улицу выходить только в марлевых повязках.
Вулканическая пыль представляет опасность и для самолетов. Ключевскому присвоили оранжевый авиационный код.
