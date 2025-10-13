В России начали тестировать вакцину против аллергии на пыльцу березы

Фото, видео: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС; 5-tv.ru

Российские ученые начали клинические испытания вакцины от сезонных и пищевых аллергий. В том числе, против одного из самых частых возбудителей — пыльцы березы.

По самым смелым прогнозам, меньше чем через год препарат можно будет купить в аптеке. Как справедливо заметили врачи, такая вакцина — настоящее спасение для всех аллергиков. С ней курс лечения заметно сократится: одна инъекция раз в неделю или даже в месяц. Схему уточнят позднее, когда препарат пройдет все этапы тестирования.

