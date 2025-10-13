Осторожно, вирус! Россиян предупредили о вредоносном ПО для смартфонов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Оно может получить доступ к звонкам и системным данным.

Россиян призвали быть внимательнее из-за нового вируса-оборотня, который способен захватить телефон. Как предупредили в МВД, сейчас под видом известных приложений зачастую скрывается вредоносное программное обеспечение. После активации оно получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям и системным данным.

Программа-шпион способна не только собирать и воровать информацию, но и самостоятельно распространяться. Вредоносное ПО автоматически рассылает ссылки всем контактам из адресной книги. Защититься можно только, если скачивать приложения на официальных площадках.

