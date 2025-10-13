Лошади на свободном выгуле держат в страхе СНТ в Ленобласти

Фото, видео: 5-tv.ru

Две женщины получили травмы, хозяин животных на жалобы реагирует враждебно.

Врачи сейчас борются за жизнь жительницы Ленинградской области, на которую накануне напала бродячая лошадь. Пожилая женщина получила тяжелые травмы, в том числе перелом ребер и руки. Причем, животное уже не первый год терроризирует жителей СНТ: бродит без присмотра, заходя на частные участки. Так, очередной выгул едва не закончился трагедией. При этом владелец лошади игнорирует просьбы жителей, отвечает на них агрессией, избегая общения.

Корреспондент «Известий» Никита Харин разбирался в ситуации.

Пара лошадей и две овчарки буквально держат в страхе СНТ «Орбита». После встречи с животными пенсионерка чуть не лишилась руки и получила переломы ребер, чудом отделалась только синяками ее сестра.

«Чувствую себя ужасно. Я мало пострадала, меня копытом лошадь побила, но это только синяки. А у сестры оторвана рука, сломаны ребра. Ей сейчас делают операцию. Она меня укусила за руку, но куртку не прокусила, а так копытами по бедру, мерин вот этот совершенно безумен», — пожаловалась пострадавшая Людмила Алексеева.

На другом видео видно, как лошади нападают на другую жительницу СНТ. Инстинктивно женщина оттаскивает в сторону маленьких детей, но сама убежать от животного не успевает.

«Я с ним осталась одна, морду ему прижимала. Он на меня так же пер, топал, топал, фырчал, и за плечо кусал. В августе того года, когда на нас напал конь, мы тут же написали заявление в полицию. Месяц подождали, вообще ничего не произошло. В администрацию мы написали, там вообще без ответов», — рассказала пострадавшая Татьяна.

Пострадавшие лошадей никак не провоцировали, просто прогуливались мимо — все дело в буйном нраве копытных, уверены женщины. Владелец животных Анатолий Чижатников своих питомцев кормит редко и спокойно отпускает на самовыпас, утверждают жители поселка. На трех участках, принадлежащих мужчине и его семье, просто нет заборов. Кони ходят по чужим огородам, топчут посадки и постройки, преследуют людей. Собаки нападают на мелких домашних животных. Кроме того, у Анатолия целое стадо коз.

«Он их особо не кормит, они ходят по участкам и траву едят. Мы писали везде, куда только можно было писать, полицейский протокол и дальше дело не идет, приезжает ветеринарная служба, штрафует на 500 рублей, и это все заканчивается», — добавил председатель СНТ «Орбита-3» Давид Бугадзе.

Сам Чижатников, говорят соседи, ведет себя не менее враждебно. В подтверждение тому с готовностью показывают многочисленные видео, на которых мужчина угрожает соседям расправой, обещает сжечь дом и объявляет войну.

По словам близкой знакомой Анатолия, Антонины, лошадей он завел, что называется, «для души» еще 20 лет назад. Прилежно за ними ухаживал, но выйдя на пенсию, не осилил ведение хозяйства. Антонина уговаривала его продать коней.

«Так-то он одинокий человек, но еще и по характеру, может, он и одинокий. Но самое-то главное, что лошади у него были как члены семьи. Почему он стал отпускать, причем не слушал никого. Просто почему-то в какой-то момент он решил, что он сам все знает, и конь никого не тронет», — объяснила знакомая мужчины Антонина.

Соседи безнаказанность Чижатникова связывают с его прежней работой в правоохранительных органах, а также с некими руководящими постами, которые занимает его сын. Когда стало ясно, что жалобы в полицию результата не дадут, подали коллективную жалобу в администрацию и прокуратуру Ломоносовского района. Но получили только отписки, рассказывают жители СНТ. От агрессивных копытных пытались защититься и через станцию по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района. Там провели проверки, но нарушений не выявили, сообщили, что животные обитают в пригодных условиях и вполне здоровы. Однако эксперты уверяют, что такое поведение лошадям несвойственно.

«Это больше отклонение, причем, я думаю, что виноваты в этом отклонении сами люди. Мне кажется, что этих животных изначально подкармливали местные жители, это как раз характерно для поведения для разбалованного животного, которое привыкло, назовем это, получать свою дань. То есть он пришел, ему должны были дать яблочко, сухарик. Ему не дали, и вот таким образом он показывает свою агрессию, я бы сказала, превосходство», — считает владелица конно-спортивного клуба Елена Кравцова.

Пока жители СНТ боятся выходить на улицу, ведь защититься от таких крупных и непредсказуемых животных сложно даже взрослому человеку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.