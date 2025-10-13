В Польше гонщик сгорел заживо после аварии на ралли
Фото, видео: 5-tv.ru
Его штурман был доставлен в больницу с с тяжелыми ожогами.
Гонщик сгорел заживо после аварии на ралли в Польше. 40-летний пилот Артур Сенковский погиб во время чемпионата.
Его машина врезалась в дерево и загорелась. Сенковский погиб на месте, а его штурмана доставили в больницу с тяжелыми ожогами. После случившегося гонку досрочно завершили.
В субботу на этом же ралли один из автомобилей сбил фотокорреспондентов, которые стояли у трассы. Их госпитализировали.
