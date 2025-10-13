В Иркутской области подросток в ходе ссоры со сверстницей убил двух человек

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин/ТАСС; СУ СК РФ по Иркутской области; 5-tv.ru

Трагедия произошла в городе Шелехове.

В Иркутской области 14-летний подросток в ходе ссоры со сверстницей убил двух человек, сообщили в СУСК РФ по Иркутской области.

Трагедия произошла в городе Шелехове. Молодой человек нанес ножевые ранения школьнице и пытавшейся за нее заступиться соседке. Обе потерпевшие скончались в медицинском учреждении.

Следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав несовершеннолетних, а также мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди детей.

