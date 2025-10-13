В Иркутской области подросток в ходе ссоры со сверстницей убил двух человек
Трагедия произошла в городе Шелехове.
В Иркутской области 14-летний подросток в ходе ссоры со сверстницей убил двух человек, сообщили в СУСК РФ по Иркутской области.
Трагедия произошла в городе Шелехове. Молодой человек нанес ножевые ранения школьнице и пытавшейся за нее заступиться соседке. Обе потерпевшие скончались в медицинском учреждении.
Следователями возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав несовершеннолетних, а также мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди детей.
