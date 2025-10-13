В Москве проиндексировали тарифы за проезд по МСД

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Оплачивать его рекомендуется только через официальные ресурсы.

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы наибольшей загруженности — с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — увеличена на 3 рубля и теперь составляет от 7 до 10 рублей за участок.

При этом в будние дни движение по МСД остается бесплатным в течение 70% времени суток, а также полностью свободным от оплаты в выходные и праздничные дни. Стоимость транзитного проезда не изменилась и по-прежнему равна 950 рублям.

Платным проезд считается только в том случае, если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. К примеру, если транспорт заехал на МСД в 6:55 и покинул участок в 7:30, либо въехал в 10:55 и выехал в 11:30, оплата не взимается. Для спецслужб, почтовых автомобилей, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также такси с московской или подмосковной лицензией проезд по диаметру остается бесплатным всегда.

Все поездки по МСД за сутки суммируются, после чего в течение пяти дней выставляется единый счет за все проезды за день.

