Трамп заявил об окончании конфликта в Газе

Американский лидер покинул военную базу Эндрюс в США и направляется в Тель-Авив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе «закончен». Так он ответил на слова журналиста о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху не объявлял об окончании конфликта.

Ранее американский лидер покинул военную базу Эндрюс в США и направляется в Тель-Авив. Трамп заявил, что впереди «будет что-то грандиозное». Отметив события переговорного процесса между ХАМАС и Израилем, президент США отметил то, что мусульманские и арабские страны тоже ликуют — «такого еще никогда не было».

«Обычно, если одни радуются, то другие — наоборот. Но впервые все в восторге, все поражены происходящим и искренне счастливы. Для меня честь быть частью этого события, и нас ждет удивительный день — то, чего еще никогда не происходило. Увидимся в самолете — думаю, у нас будет отличное время», — добавил Трамп.

Трамп направляется в Израиль, после чего нанесет визит в Египет, в ходе которого, по его словам, будет подписано соглашение об урегулировании в Газе.

