Проверка личности: ЕС ввел новую систему регистрации при въезде

Полностью ее внедрят через полгода.

Страны Евросоюза с 12 октября начнут внедрять новую цифровую систему въезда и выезда (EES), которая предусматривает электронную регистрацию данных иностранцев. Об этом сообщило Reuters.

По информации агентства, при первом въезде в Шенгенскую зону туристам потребуется зарегистрировать свои персональные данные: отсканировать паспорт, снять отпечатки пальцев и приложить фотографии. Для последующих полетов потребуется только биометрическая верификация лица.

Новая автоматизированная система будет постепенно вступать в силу в течение шести месяцев. Евросоюз планирует полностью отказаться от постановки штампов в загранпаспорта — на смену придут электронные записи в базе данных. При этом, паспортный контроль по-прежнему останется.

Кроме того, в публикации отмечается, что в систему EES также будут вносить данные проездных документов, дату и место въезда и выезда. Кроме того, цифровой комплекс будет вести учет отказов во въезде.

Персональные данные туристов будут храниться в системе в течение трех лет. При дальнейших визитах достаточно будет отсканировать лицо для сверки данных.

В Европейской комиссии пояснили, что новая электронная система будет предоставлять «надежные данные» о пересечении границ, позволит предотвратить случаи нелегальной миграции, поможет в борьбе с мошенничеством с использованием документов и удостоверениями личности.

В мессенджере Telegram МИД РФ предупредил граждан о внедрении новой биометрической системы пересечения внешних границ. Ведомство подчеркнуло, что это касается въезжающих в Испанию, поскольку пока EES будет запущена только в аэропорту Мадрида Барахас, а уже позже ее распространят на все пункты пропуска.

