Во Франции объявили новый состав правительства

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьером снова стал недавно ушедший в отставку Себастьян Лекорню.

Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции, передает агентство Reuters. Премьером снова стал недавно ушедший в отставку Себастьян Лекорню. Он заявил, что цель правительства — получить бюджет до конца года.

Свои посты сохранили глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр. При этом сменились главы МВД — им стал префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а также Минобороны — Катрин Вотрен.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу вновь утвердил на посту премьер-министра бывшего министра обороны Себастьяна Лекорню.

Лишь в понедельник Лекорню подал прошение об отставке, а за день до этого объявил неполный состав нового французского правительства — почти через месяц после своего назначения. При этом большинство министров из предыдущего кабинета сохранили свои посты.

Такое решение вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий, которые почти сразу заявили о намерении инициировать вотум недоверия новому правительству.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

