Самолет потерпел крушение в Техасе рядом с аэропортом

В результате инцидента произошло возгорание нескольких полуприцепов.

В Техасе в Форт-Уэрт самолет потерпел крушение и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Об этом рассказал телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города.

По информации источника, самолет разбился недалеко от аэродрома Хикс в округе Таррант около 13:30 часов дня и спровоцировал крупный пожар. Пламя быстро перекинулось на несколько находившихся рядом трейлеров. Точное количество горящих машин пока неизвестно.

Местные полицейские пока не предоставили данные о пострадавших и количестве горящих машин на парковке рядом с аэропортом. Информация о причинах произошедшего также не приводится.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые выясняют обстоятельства катастрофы и занимаются локализацией пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Иркутска произошла авария с самолетом и пассажирским автобусом. Находясь в движении, лайнер задел крылом микроавтобус.

