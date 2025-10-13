Фото: www.globallookpress.com/Li Ying

Как экс-премьер Великобритании отреагировал на порочащие его честь данные?

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог способствовать затягиванию конфликта на Украине из личной заинтересованности. Об этом сообщила газета The Guardian, опубликовавшая собственное расследование.

По данным издания, в ноябре 2022 года Джонсон получил пожертвование в размере одного миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена Кристофера Харборна. Этот перевод стал крупнейшим взносом, поступившим депутату Палаты общин.

Харборн, как уточняет газета, владеет 13-процентной долей в оборонной компании QinetiQ, которая поставляет Украине беспилотники. Издание отмечает, что это может указывать на возможный конфликт интересов и личную заинтересованность бизнесмена в продолжении боевых действий.

Реакция Джонсона на публикацию оказалась резкой. В комментарии The Guardian он назвал материал «жалкими небылицами».

«Вам должно быть стыдно. Почему бы вам просто не сменить название на „Правда“? Ваши истории — чушь», — заявил он.

До этого, в 2023 году, глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказывал, что Джонсон приезжал в Киев после первых переговоров Украины и России в Стамбуле. По словам политика, тогда экс-премьер заявил, что Киев не должен подписывать соглашения с Москвой, а должен «просто воевать». Позднее Джонсон неоднократно выступал против мирного урегулирования и настаивал на продолжении боевых действий.

