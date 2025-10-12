Самолет пробил крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лайнер выезжал на взлетную полосу.

В аэропорту Иркутска произошла авария с самолетом и пассажирским автобусом. Об этом пишет РИА Новости на ссылкой на источник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По имеющейся информации, находясь в движении, лайнер задел крылом микроавтобус. Инцидент случился примерно в три часа дня.

Воздушное судно пробило лобовое наземного транспорта, когда выходило на взлетную полосу. Уточнялось, что в машине людей не было. Пострадавших нет. Пассажиры, находившиеся на борту, не обращались за медицинской помощью.

В настоящее время транспортная прокуратура совместно с полицией проводит проверку по факту случившегося. Детали инцидента уточняются. Помимо этого, авиарейс был отменен.

Ранее 5-tv.ru писал, три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии. Известно, что лайнер упал в 20 километрах к югу от города Вуллонгонга. Сотрудники экстренных служб получили сообщение о крушении воздушного судна примерно 10 утра по местному времени. Лайнер загорелся после удара о землю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.