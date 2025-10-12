Резали наспех: жертва черных трансплантологов о вынужденном донорстве в Косово

Фото, видео: 5-tv.ru

В подпольной клинике состоялось не менее 20 операций.

Нуждающихся в деньгах людей заманивали и лишали органов в Приштине, Косово. Подобнее об этом 5-tv.ru стало известно из беседы с жертвой черных трансплантологов клиники «Медикус».

К черным трансплантологам собеседница обратилась из-за сложной жизненной ситуации. По ее словам, работники фирмы «Медикус» вошли к ней в доверие после того, как самостоятельно связались с ней. Вербовщики отыскивали желающих продать почку в странах бывшего Советского Союза, а также продолжали поиски в Турции и Сирии. Среди заказчиков компании были состоятельные клиенты из США, Канады, Израиля и стран Европы.

По данным собеседницы, каждому из доноров вербовщики пообещали по 15-17 тысяч евро. При этом клиенты, которым была необходима пересадка, отдавали клинике свыше 100 тысяч евро. Фирма провела по меньшей мере 20 операций, хотя продажа органов под запретом.

Операция собеседницы проходила тайно. Для нее женщину пригласили в клинику Приштины. Там с ней не церемонились — встретили на микроавтобусе и прямо в транспорте взяли кровь на анализы.

«Не ожидала резкой операции. Подготовки не было. Переночевала, не успела в душ сходить — бумс: наркоз. Проснулась в палате», — вспомнила она.

Помимо нее, там же был один донор из Минска, еще мужчина из Москвы и женщина. Однако полную сумму, обещанную за донорство органа, собеседница не получила. Ее обманули на 12 тысяч долларов.

«Заработала мало. Заплатили только восемь тысяч долларов», — призналась она.

Жертва черных трансплантологов знала, кто стал новым обладателем ее почки. Им оказался ювелир из Израиля. В клинике присутствовала его жена, которая подарила ей бусы.

Один из лидеров группы черных трансплантологов — Борис Вольфман, являющийся выходцем из Украины и гражданином Израиля. Мужчину задерживали не менее трех раз за последние два десятилетия. Его находили в Албании, Израиле и Турции.

В данный момент Вольфман разыскивается по линии Интерпола. Отмечалось, что турецкие власти решили выдать мужчину российским правоохранителям. Следствие считает, что Борис совместно с партнерами уговорил нескольких россиян прибыть в Косово для донорства жизненно важных органов. Им он обещал деньги.

