Певец Феде Доркас скончался в 29 лет от огнестрельных ранений

Музыкант возвращался с репетиции танцевального шоу, когда на него напали.
В Мехико застрелили 29-летнего аргентинского певца Феде Доркаса. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности столицы Мексики.
«Мы получили информацию о мужчине, который погиб от огнестрельных ранений, по всей видимости, в результате нападения, на обочине кольцевой дороги», — говорится в сообщении ведомства.
На музыканта напали, пытаясь ограбить его внедорожник. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности четырех преступников. Уточняется, что они передвигались на двух мотоциклах.
По предварительной информации, Доркаса застрелили в тот момент, когда он возвращался домой с репетиции танцевального шоу, в котором принимал участие вместе с возлюбленной Марианой Авила.
