«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана

Песков: контакты России и Азербайджана не прекращались на фоне трудностей

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Страны пережили «не самый лучший момент» в истории отношений.

Взаимодействие России и Азербайджана не прекращалось на фоне трудностей в двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Контакты, собственно, не прерывались. <…> Момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, контакты продолжались, в том числе по линии администрации и помощников. Он также выразил надежду, что все «проблемные вопросы» между Москвой и Баку будут решены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков прокомментировал новую военную стратегию Кишинева. По его словам, Молдавия совершает огромную ошибку, в угоду Европе выставляя Россию в роли антагониста. Подобная конфронтационная политика будет иметь последствия. Согласно обновленной Молдавией военной стратегии, Россия «является прямой угрозой безопасности и государственности республики».

