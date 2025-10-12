Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
Компания Sony подала в Роспатент три товарных знака: Walkman, Bravia и Xperia
Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk
Производитель хочет оформить торговые марки и их фирменные логотипы.
Японская компания по производству электроники Sony подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на базу ведомства.
Уточняется, что заявки были поданы еще 3 октября. Производитель электроники хочет зарегистрировать свои бренды Walkman, Bravia и Xperia, а также их фирменные логотипы.
Регистрация товарных знаков осуществляется по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает устройства, такие как музыкальные плееры, телевизоры, мобильные телефоны и смартфоны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что французский дом моды Louis Vuitton подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков.
Заявки модного дома, в том числе его логотипы в разных вариациях, были поданы в Роспатент 1 октября 2025 года из Франции.
Два из них регистрируются по пяти классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), другие связаны с коллекцией Les Gastons Vuitton.
